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«النقض» تؤيد السجن المؤبد ضد مرسي في «التخابر مع قطر»

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«النقض» تؤيد السجن المؤبد ضد مرسي في «التخابر مع قطر» «النقض» تؤيد السجن المؤبد ضد مرسي في «التخابر مع قطر»

التحرير

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أصدرت محكمة النقض، فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار حمدى أبو الخير نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بتأييد ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة من المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق متهمين آخرين فى قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

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وتضم قائمة المتهمين في القضية كلا من: "الرئيس المخلوع محمد مرسي العياط - أحمد عبد العاطي - أمين عبد الحميد الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة 25) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي - أسماء محمد الخطيب (مراسلة برصد) - علاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة) - إبراهيم محمد هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)".

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