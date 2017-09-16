وزير القوى العاملة يضع حجر أساس مبنى المديرية الجديد بالشرقية (صور)

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وضع الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، حجر أساس المبنى الجديد المقرر إنشاؤه لديوان مديرية القوى العاملة بمدينة الزقازيق على مساحة 500 متر مربع، ويضم 7 طوابق، بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وقال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية: إن "الهدف من إنشاء المبنى الجديد هو تقديم خدمة جيدة للمواطنين والشباب الباحث عن فرصة عمل جيدة في الداخل أو الخارج، حتى يستطيع كل موظف أن يقوم بعملة على الوجه الأمثل".

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من جانبه، أوضح اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والفنية اللازمة لإنشاء المبنى الجديد، على أن يبدأ سير العمل به على وجه السرعة طبقًا للجدول الزمني المُحدد للشركة المنفذة.