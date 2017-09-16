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6 سيارات مستعملة أرخص من «آي فون إكس»

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فاجأت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة، العالم بالكشف عن النسخة الأحدث من سلسلة الهواتف الذكية الأشهر في العالم "آي فون إكس" iPhone X، والذي يمثل أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة الهواتف الذكية بشكل رئيسي، إلا أن السعر الذي تم طرحه به مثل صدمة كبيرة للجمهور.

"آي فون إكس" عرض بسعر 1000 دولار، أي ما يقارب 18 ألف جنيه مصري تقريبًا، وهو مبلغ قد يكون كافيا لشراء بعض الموديلات القديمة من السيارات، والتي لا تزال يتم تداولها بشكل واسع في السوق حتى الآن، وفي هذا السياق نستعرض أهم تلك الإصدارات..

1- فيات 128

مع ارتفاع السيارات المستعملة بشكل عام، ارتفعت أسعار السيارة الإيطالية، لتتراوح من 14 إلى 18 ألف جنيه، بحد أقصى لأحدث موديلاتها في سوق السيارات.

2- فيات 127

ارتبطت بالنساء خلال السنوات الماضية، إلا أنها يمكن أن تكون حلا سحريا للباحثين عن السيارات بأسعار منخفضة، فهي تتراوح من 8 آلاف وحتى 15 ألف جنيه.

3- ستروين AX

واحدة من السيارات المدمجة صغيرة الحجم "هاتشباك"، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي، ويمكن الحصول على موديلاتها النادرة في سوق السيارات بسعر يتراوح من 12 ألفا وحتى 18 ألف جنيه بحد أقصى.

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4- فيات بولونيز

تعد واحدة من أشهر الموديلات التي يعرفها المصريون جيدًا، وتباع في الوقت الحالي بأسعار تتراوح من 12 ألفا وحتى 20 ألف جنيه بحد أقصى.

5- فيات 132

تستطيع أن تعثر على محبيها في سوق السيارات حتى الآن، وهي من أشهر الموديلات في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وتعرض في الوقت الحالي بأسعار تتراوح من 15 ألفا وحتى 20 ألف جنيه.

6- سيات 133

من أصغر السيارات الموجودة في العالم، وتعرض أسعارها في الأسواق بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

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