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محافظ القليوبية : استكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق بالقناطر

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية : استكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق بالقناطر

12:32 م السبت 16 سبتمبر 2017

محافظ القليوبية : استكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق بالقناطر

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه جار استكمال الإجراءات التنفيذية لإنشاء مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أنها تتكون من دور أرضى وثلاثة طوابق، وسيجري تجهيزها على غرار مستشفى الحروق بجامعة عين شمس لتخدم جميع مرضى الحروق بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، لمناقشة تجهيز مستشفى الحروق بمدينة القناطر الخيرية، وذلك بحضور أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير للمستشفيات، والمهندس أيمن زكريا مدير الإدارة الهندسية بالوزارة.

كما ناقش الاجتماع، إجراءات تحويل المؤسسة العلاجية بقليوب إلى مستشفى الطوارئ والحوادث.

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