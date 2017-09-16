إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان
إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان
12:22 م السبت 16 سبتمبر 2017
مستشفى ادفو العام
أسوان - إيهاب عمران:
أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي أسوان – الأقصر، أمام مدخل الكرابلة بإدفو.
وكان اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وثالثة ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي أمام قرية الكرابلة، أسفر عن إصابة 14 شخصًا.
وقال الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق إسعاف أسوان: "إنه فور الإبلاغ عن الحادث جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى إدفو العام".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط سائق توك توك بحوزته 1900 قرص مخدر بكفر الشيخ
-
مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في الشرقية
-
وفاة شابين إثر اصطدام دراجة بخارية بعربة "كارو" في دمياط
-
مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالسويس
إعلان
إعلان