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إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان

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مصراوي Masrawy

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان

12:22 م السبت 16 سبتمبر 2017

إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان

مستشفى ادفو العام

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الغربي أسوان – الأقصر، أمام مدخل الكرابلة بإدفو.

وكان اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وثالثة ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي أمام قرية الكرابلة، أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وقال الدكتور محمد الدخيلي مدير عام مرفق إسعاف أسوان: "إنه فور الإبلاغ عن الحادث جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى إدفو العام".

اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان

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مصراوي Masrawy

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