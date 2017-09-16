الآثار: ضبط 3 غدارات تعود للعصر العثماني أثناء تهريبها إلى اسطنبول

كتبت- نسمة فرج:

تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي أمس الجمعة، من ضبط 3 غدارات تعود للعصر العثماني، أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد متجهة إلى اسطنبول.

وأوضح أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للموانئ والمنافذ المصرية بوزارة الآثار، أنه بعد المعاينة من قبل لجنة أثرية من وزارة الاثار ثبت أثرية هذه الغدارات و مصادرتها لصالح الوزارة طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.

وأشار حمدي همام رئيس مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، في بيان صحفي، إلى أن إحدى الغدارات المضبوطة يبلغ طولها 56 سم وتتكون من مقبض معدني، و جهاز إطلاق بكافة مكوناته من مشبك وزناد والطارق ولكن الزناد غير موجود. بالإضافة إلى "الماسورة" وهي تتكون من جزئين؛ جزء علوي خالي من أي زخارف و جزء سفلي عليه زخارف نباتية.

وأضاف همام، أن الغدارات الأخرى يبلغ طول كل واحدة منهما نحو 48 سم، وتتكون من 3 أجزاء، يتكون الأجزاء الاول من مقبض مصنوع من الخشب المكفت بخيوط معدنية على شكل زخارف نباتية، أما الجزء الثاني فيه جهاز إطلاق من حجر الصوان مكون من مشبك والزناد والطارق، و الجزء الثالث فهو عبارة عن ماسورة تتكون من جزئين علوي وسفلي.​