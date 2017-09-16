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آمال رزق توضح أسباب استعباد فتيات من مسابقة ملكة جمال مصر

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مصراوي Masrawy

آمال رزق توضح أسباب استعباد فتيات من مسابقة ملكة جمال

12:08 م السبت 16 سبتمبر 2017

آمال رزق توضح أسباب استعباد فتيات من مسابقة ملكة جمال مصر

آمال رزق توضح أسباب إستعباد فتيات من مسابقة ملكة ج

كتبت- هاجر حاتم:

نشرت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر على فيسبوك منشورًا توضح فيها استبعاد متسابقات من المسابقة.

وأوضحت رئيسة لجنة التحكيم دكتورة آمال رزق لـ "مصراوي" أنه تم استبعاد فتاة واحدة فقط، بسبب عدم الالتزام بقوانين المسابقة، مثل التأخر في المواعيد، أو تكوين صورة غير لائقة عن المسابقة.

وأشارت آمال أن الفتيات اللاتي تم قبولهن في المسابقة لايعني أنهم في "دائرة الأمان" فمن لا تلتزم بالقوانين سيتم استبعادها على الفور.

وأضافت آمال أنها تحرص على أن تكون المسابقة وجهة مشرفة لمصر، خاصًة أن من ستحصل على اللقب هي التي ستمثل مصر أمام العالم.

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مصراوي Masrawy

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