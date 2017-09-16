ضبط عصابة دولية حاولت تهريب 2700 طربة حشيش بالشيكولاتة بمطار القاهرة

كتب - علاء عمران:

‏‫نجحت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب 2667 طربة من مخدر الحشيش داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي.

وقالت وزارة الداخلية؛ في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم السبت، إنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مُرتكبيها لاسيما الجرائم المتعلقة بجلب وتهريب المواد المخدرة لما لها من آثار سلبية وتأثريها المباشر على المواطنين والإقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اعتزام عناصر تشكيل عصابي يضم مجموعة من المصريين وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، جلب كمية من مخدر الحشيش وتهريبها من خلال مجموعة من الطرود وترويجها داخل البلاد.

وأضاف البيان، أنه تم رصدهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي وهم كل من "مصطفى.س"، 36 سنة، مُستخلص جمركي، مُقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، و "فرج.غ"، 28 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية، و "عبدالرحمن.إ"، 21 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، و5 آخرين محددين، حيث يعتزم أفراد التشكيل جلب كمية من مخدر الحشيش داخل مشمول أحد الطرود قادم من إحدى الدول العربية عبر قرية البضائع.

وأوضح البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة من بالتنسيق مع السلطات الجمركية لفتح محتوى الطرود وتبين أنها تحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش مغلفة بالبلاستيك مغطاة بسائل "شيكولاته خام" عليها شيكولاتة خام ومغلفة مدون عليها أنها من إنتاج وتصدير إحدى الشركات، وقد بلغ إجمالي المضبوطات "2667 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 542 كيلو جرام".

وتم استهداف المتهمين الثلاثة المذكورين بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالي، و6 هواتف محمولة، وسيارة رقم ط ج م/8357).

وبمواجهتهم اعترفوا بالإشتراك مع باقي عناصر التشكيل في جلب وتهريب المضبوطات من المواد المخدرة، بقصد تخزينها تمهيداً لترويجها داخل البلاد بالإشتراك مع باقي عناصر التشكيل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، جاري تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل بالتنسيق مع الجهات المعنية.