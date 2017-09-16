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العامة للمرور" تتأهب للعام الدراسي بحملات مُكثفة على الطرق - (صور)

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مصراوي Masrawy

العامة للمرور" تتأهب للعام الدراسي بحملات مُكثفة على الطرق - (صور)

12:07 م السبت 16 سبتمبر 2017

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بالصور .. ننشر منطوق الحكم على المتهمين في قضية "داعش ليبيا"

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

أمر اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، وضباط الإدارة والأفراد والمجندين بالتواجد الميداني المُكثف على الطرق السريعة.

كما وجه على تشديد الحملات على سيارات النقل التي تقل الطلبة إلى الجامعات، وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

وقال مصدر أمني، إن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وجه اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة؛ بتكثيف الحملات المرورية؛ والتواجد الميداني على الطرق الرئيسة المؤدية قبيل بدء العام الدراسي للجامعات.

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