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ضبط 12 كيلو ونصف بانجو وهيروين بحوزة 5 تجار مُخدرات بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط 12 كيلو ونصف بانجو وهيروين بحوزة 5 تجار مُخدرات بالشرقية (صور)

12:15 م السبت 16 سبتمبر 2017

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القاضي وفودة يفتتحان مراكز البريد النموذجية بشرم الشيخ وطور سيناء

الشرقية – فاطمة الديب

شنت مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون في مجال حيازة المُخدرات والأسلحة النارية بدائرة المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلًا من: "محمد.إ.ط" سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات، وإشعال حريق"؛ بحوزته 3 لفافات من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي 9 كيلو جرام، و"نجيب.ك.س" بحوزته بندقية آلية، بدون تراخيص، و5 طلقات لذات العيار، و150 تذكرة لمسحوق "الهروين" المُخدر تزن 300 جرامًا، و"حسانين.ب.ا" سبق اتهامه في 4 قضايا "سلاح، وسرقة"؛ بحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، و7 لفافات من نبات "البانجو" المُخدر تزن حوالي كيلو جرام.

كما تم ضبط "محمود.ع.س" عاطل؛ بحوزته فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، و25 تذكرة لمسحوق "الهيروين" المُخدر، تزن 50 جرامًا، و"السيد.س.ع" عاطل؛ بحوزته فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار، ولفافة لنبات "البانجو" المُخدر تزن حوالي 2 كيلو جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة.

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