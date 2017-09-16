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ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في السويس إلى 21 عاملاً

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مصراوي Masrawy

ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في السويس إلى 21 عاملاً

12:13 م السبت 16 سبتمبر 2017

ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب أتوبيس في السويس إلى 21 عاملاً

ارشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

ارتفع عدد العمال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالسويس قرب ميناء الأدبية بطريق السويس - السخنة إلى 21 عاملاً، وجرى نقلهم لمستشفيَي السويس العام والتأمين الصحي، فيما أعلنت مديرية الصحة حالة الطوارئ واستدعاء أطباء الجراحة والطوارئ.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، صباح اليوم السبت، يفيد بانقلاب اتوبيس يحمل رقم 259 أتوبيس رحلات السويس، يستقله عمال تابعون لشركة فيردي للسيراميك الكائنة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وتبين من المعاينة المبدئية وسؤال المصابين أن سبب الحادث غفوة السائق، وفقدان السيطرة على عجلة القيادة؛ ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، بالطريق المؤدي للسخنة.

وعلى الفور، توجهت 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث قرب ميناء الأدبية بطريق السويس - السخنة، ونقل المسعفون 12 عاملاً مصابًا لمستشفى السويس العام، و9 آخرين لمستشفى التأمين الصحي.

ورفع الدكتور محمد غزال وكيل وزارة الصحة بالسويس درجة الاستعداد بالمستشفى العام، واستدعى أطباء الجراحة والطوارئ لسرعة إسعاف وعلاج المرضى.

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