وزير الأوقاف عن فتوى جماع الرجل لزوجته الميتة: "بالذمة ده كلام"

الأقصر - محمد محروس :

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بعض الفتاوى غير الرشيدة وغير العاقلة والتي تخرج دون فهم أو وعي أساءت للدين الإسلامي

وأضاف وزير الأوقاف خلال افتتاحه لمعسكر تدريب الأئمة بالأقصر بحضور المحافظ وقيادات الوزارة اليوم السبت: "للأسف لو جبنا أعداءنا ليسيئوا لديننا ما بلغوا معشار ما تفعله الجماعات المتطرفة".

وتابع وزير الأوقاف: "حينما نتحدث عن تجديد الخطاب الديني لا نقصد الاقتراب من الثوابت، التي نحن أحرص الناس عليها"، مشيرًا إلى أن المشكلة التي نواجهها هي فهم النص القرآني والنبوي.

واستدرك وزير الأوقاف: "بعض الفتاوى التي تخرج لا داعي لإثارتها وتسيئ لنا، كأن بعض الناس تبحث عن الشاذ بينما كان الإمام الشافعي حينما يسأل في مثل هذه القضايا لا يجيب ويقول لا نفتي فيما يترتب عليه جدل نفتي فيما يترتب عليه عمل".

وضرب الوزير مثالا بما أثير مؤخرا حول حكم جماع الرجل لزوجته المتوفاة قائلا: "بالذمة ده كلام في بني آدم عنده حس إنساني يمكن أن يفكر في جماع سيدة ميتة يا ناس اتقوا الله".

وأضاف الوزير: "حينما تخرج الفتاوى الشاذة من أصحاب الفكر المتطرف فده طبيعي ولكن ده لما يجي من ناس بعضهم محسوب على أهل العلم يبقى شيء كارثي"، فمن يفعل ذلك إنسان بدون مروءة أو إحساس وإذا لم يكن لذلك حد فمن يفعل ذلك لابد أن يعذر".

وكان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أفتى بأن معاشرة الزوج لزوجته الميتة حلال ولا يعد "زنا" ولا يقام عليه الحد أو أي عقوبة، لأنه شرعي وأمر غير محرم لأنها زوجته.