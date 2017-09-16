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التعليم: التقديم للمدارس اليابانية قد يمتد إلى نوفمبر.. ولم نقبل أي طالب

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مصراوي Masrawy

التعليم: التقديم للمدارس اليابانية قد يمتد إلى نوفمبر.. ولم نقبل أي طالب

12:09 م السبت 16 سبتمبر 2017

التعليم: التقديم للمدارس اليابانية قد يمتد إلى نوفمبر.. ولم نقبل أي طالب

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المدارس المصرية اليابانية الجديدة، ستدخل الخدمة العام الدراسي المقبل 2017/ 2018، مؤكدًا أن سبب تأخير فتح باب التقديم حتى الآن، يرجع إلى انتظار الانتهاء من تجهيز هذه المدارس، والبالغ عددها 28 مدرسة، وتسليمها للوزارة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف خيري، في تصريحات صحفية له، أن فتح باب التقديم للمدارس هذا العام، سيكون على مراحل، بحسب التجهيزات، حيث سيتم فتح باب التقديم للمدرسة التي يتم تجهيزها أولًا، وهكذا تباعًا حتى يتم افتتاح جميع المدارس.

وكان مصدر مطلع داخل الوزارة، قد قال إنه سيتم افتتاح المدارس المصرية اليابانية على دفعات، تبدأ بشهر أكتوبر وتستمر حتى نوفمبر المقبل.

وأكد خيري أنه لم يتم قبول أي طفل بالمدارس اليابانية حتى الآن، وفور تجهيز أي منها، سيتم إتاحتها أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.​

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