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وزير الاتصالات: مبادرة جديدة لنشر الوعي بالتكنولوجيا بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

وزير الاتصالات: مبادرة جديدة لنشر الوعي بالتكنولوجيا بالمحافظات

12:03 م السبت 16 سبتمبر 2017

وزير الاتصالات: مبادرة جديدة لنشر الوعي بالتكنولوجيا بالمحافظات

وزير الاتصالات والتكنولوجيا ومحافظ جنوب سيناء

جنوب سيناء- داليا منير:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، إن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لنشر الوعي الخاص بالتكنولوجيا على مستوى المحافظات، مضيفا: "فخورين بأن هناك 3 مراكز للتكنولوجيا بجنوب سيناء، ونحو 6 مراكز أخرى يتم الاتفاق عليهم مع المحافظ، لافتا إلى أن توجهات القيادة السياسية تخريج جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شباب منطقة الهضبة التابعة لمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، رافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، ومدير عام المنطقة البريدية بجنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، بعد افتتاحه مركزي الخدمة البريدية بحي النور والرويسات.

كما فتح وزير الاتصالات حوارا مع الشباب الذين شاركوا في الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة تكنولوجيا المعلومات بمركز شباب منطقة الهضبة التابعة لمدينة شرم الشيخ، وحثهم على ضرورة أن يفكروا بشكل حازم في تعلم الكمبيوتر، مشيرًا إلى أن تقييم الدول لم يعد قاصرا على أمية القراءة والكتابة ولكن أصبح من خلال المعرفة الكمبيوترية، كما أعرب الوزير عن سعادته بأن المتدربين والقائمين على التدريب في الدورة من أهالي مدينة شرم الشيخ يبحثون عن فرصة عمل.

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