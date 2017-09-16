القاضي وفودة يفتتحان مراكز البريد النموذجية بشرم الشيخ وطور سيناء (صور)

جنوب سيناء - داليا منير:

افتتح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم السبت، عددًا من مراكز الخدمات البريدية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، بمرافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد القاضي، على سرعة الانتهاء من باقي أعمال التطوير والتوسع بمكتب البريد النموذجي بمدينة نويبع، وأشاد بتدريب العاملين على جميع الخدمات المقدمة للجمهور، كما ناقش تطوير بعض مكاتب البريد اﻷخرى بطور سيناء.

وفتتح الوزير، مكتب البريد النموذجي بمنطقه الرويسات ومكتب حي النور بشرم الشيخ، ثم توجه لافتتاح المركز المجتمعي المتكامل الدامج بمركز شباب شرم الشيخ بمنطقة الهضبة، وتفقد المركز اﻹسلامي العالمي بمسجد الصحابة بمنطقه السوق التجاري القديم.