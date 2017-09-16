غدا.. رئيس جامعة أسيوط يشارك الطلاب تحية العلم إيذانا ببدء الدراسة

أسيوط - أسامة صديق:

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، استعداد الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2017/2018 والمقرر له غدا الأحد، واتخاذ الإجراءات التي تكفل انتظام الدراسة منذ الأسبوع الأول وتضمن سير العملية التعليمية في سهولة ويسر.

وأضاف جعيص، أن الجامعة مستعدة لاستقبال ما يقرب من نحو 80 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات، معلنا عن مشاركته أبناء الجامعة من الطلاب، غدا الأحد تحية العلم في تمام الساعة الثامنة صباحا، إيذانًا ببدء الدراسة، بجوار مقر كلية الفنون الجميلة، بجوار بوابة الترعة الإبراهيمية، والذي من المقرر أن يتضمن السلام الجهوري وطابور عرض للطلاب.