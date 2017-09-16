وصول وسفر 1420 راكبًا بميناء نويبع

جنوب سيناء - داليا منير:

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد، اليوم السبت، لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال أربع سفن هي: القاهرة، أمانة، عمان، النوى اكسبريس وعلى متنهم 1338 راكبًا، بينما تغادر السفينتان القاهرة، عمان وعلى متنهما 1642 راكبًا.

فيما شهد الميناء، أمس الجمعة، استقبال السفينتين عمان، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهما 360 راكبًا، وغادرت ثلاث سفن وهي القاهرة، أمانة، النوى إكسبريس وعلى متنهم 2664 راكبًا.

وفي نفس السياق، شهد ميناء الغردقة، أمس، استقبال ومغادرة العبّارة الرياض، وعلى متنها 1301 راكب و129 سيارة.

واضاف يوسف، أن ميناء نويبع يستعد لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 363 راكبًا، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 478 راكبًا منهم 174 حاجًا، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 579 راكبًا.