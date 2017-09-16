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وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يضعان حجر أساس المبنى الجديد للمديرية (صور)

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يضعان حجر أساس المبنى الجديد للمديرية (صور)

11:40 ص السبت 16 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

وضع الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، حجر أساس المبنى الجديد، المقرر إنشاؤه لديوان مديرية القوى العاملة بمدينة الزقازيق، والذي يُقام على مساحة 500 متر مربع، ويضم 7 طوابق، بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الهدف من إنشاء المبنى الجديد هو تقديم خدمة جيدة للمواطنين والشباب الباحث عن فرصة عمل جيدة في الداخل أو الخارج، حتى يستطيع كل موظف، أداء عمله على أكمل وجه.

من جانبه، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية: إنه جرى الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والفنية اللازمة لإنشاء المبنى الجديد لمديرية القوى العاملة، مشيرًا إلى بدء سير العمل به على وجه السرعة طبقًا للجدول الزمني المُحدد للشركة المنفذة للمبنى.

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