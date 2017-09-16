المستشار فريال قطب تؤدي اليمين الدستوري رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية

كتب- أحمد أبو النجا:

أدت المستشارة فريال قطب حميدة، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم السبت، كرئيس لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار رشيدة فتح الله المنتهية رئاستها لبلوغها سن التقاعد، حيث تولت المستشارة رشيدة رئاسة الهيئة في الأول من يوليو الماضي، خلفًا للمستشار على محمد رزق، والذي أيضا انتهت رئاسته لبلوغه سن التقاعد القانونية.

يذكر أن المستشار فريال، ثاني سيدة تتولى رئاسة الهيئة على مدار تاريخ النيابة الإدارية.

تخرجت المستشارة فريال قطب، من كلية الحقوق، جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، من أوائل دفعتها، ثم التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية، وتدرجت في المناصب القضائية بدءًا من وكيلة نيابة، ثم التحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة النيابة الإدارية عام 1971.

وكانت أول سيدة تتولى منصب مدير للنيابة، ومن بين النيابات التي تولت إدارتها (نيابة التعليم، ونيابة الهيئات القسم الثالث، ونيابة المحليات، ونيابة القسم الرابع "الصحة") بالإسكندرية.

كما عملت بإدارة التفتيش لعدة سنوات متتالية، ومديرًا لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، إلى أن وصلت لمنصب مدير المكتب الفني لهيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية، ونائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى للهيئة حاليا.