أعراض تشعر بها أثناء السفر بالطائرة

كتبت- ميرا ماهر:

يتمنى معظمنا زيارة العديد من دول العالم، والسفر من مدينة لأخرى، لكن كثيراً ما يسبب ركوب الطائرة لعدة ساعات مشاكل صحية كثيرة.

حيث ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن المسافرين جواً تحدث لهم بعض التغيرات الصحية أثناء التواجد على متن الطائرة، مثل انخفاض نسبة المياه في الجسم وبعض الأعراض الأخرى.

كما أن فرصة إصابة المسافرين جوا بنزلات البرد تكون أعلى 100 مرة من الأشخاص الآخرين.

وتنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة، حيث تتراوح نسبتها بين 5% و35% مما يجعل الأجواء داخل الطائرة شبيهة بأجواء الصحراء، وبالتالي فإنه يجب تناول الكثير من المياه لتجنب الشعور بالصداع والإرهاق أثناء الرحلة.

يشعر المسافر أيضاً بضعف حاسة التذوق على متن الطائرة، فالطعام يبدو مذاقه مختلفاً كثيراً، والسبب هو انخفاض نسبة الرطوبة مما يسبب جفاف الأغشية المخاطية، وهو ما ينعكس سلباً على حاسة التذوق. كما أن ضوضاء محركات الطائرات تؤثر أيضاًعلى حاسة التذوق بحيث يقل الإحساس بالأطعمة المالحة والحلوة بنسبة 30%.

إضافةً إلى أن انخفاض الضغط في الطائرة يؤدي إلى الشعور بألم في الأذن.