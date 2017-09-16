6 آلاف و700 مواطن حجزوا "سكن مصر" في الأسبوع الأول لـ"سداد المقدمات"

كتبت- ندى الخولي:

قال هاني يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد حاجزي الوحدات في مشروع "سكن مصر" ممن سددوا المقدمات لدى فرو بنك التعمير والإسكان، وصل لـ6700 حاجزًا، من الأحد للخميس، خلال الأسبوع الأول من فتح باب حجز الوحدات المستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

وأضاف يونس، لمصراوي، اليوم السبت، أن عدد كراسات الشروط التي تم سحبها منذ فتح باب شراء الكراسات وصل لما يقرب من 79 ألف كراسة شروط، معلنًا أن الإقبال كثيف على الوحدات المطروحة في القاهرة الجديدة.

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد فتحت باب شراء كراسات شروط 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياطالجديدة – المنيا الجديدة) اعتبارًا من 15 أغسطس الماضي، ويستمر حتى آخر يوم لحجز الوحدات وسداد مقدمات الوحدات في 5 أكتوبر المقبل.​