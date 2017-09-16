اليوم.. دجلة يصطدم بإنبي والاتحاد يسعى للعودة أمام النصر

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تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، بمواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الاتحاد السكندري والنصر، ويصطدم وادي دجلة بإنبي.

المباراة الأولى النصر والاتحاد السكندري تقام فى الثالثة عصرا، على ملعب استاد القاهرة، ويسعى من خلالها الفريق السكندري إلى العودة مرة أخرى عقب الهزيمة فى الجولة الماضية أمام الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المقابل النصر يسعى للفوز الأول فى الدروى عقب التعادل السلبي أمام طنطا.

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المباراة الثانية تجمع ما بين وادي دجلة وإنبي، فى الخامسة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، دجلة بطموحات جديدة لحصد أول ثلاث نقاط عقب الهزيمة من المصري البورسعيدي بهدف وحيد، وفى الجهة الأخرى استعد طارق العشرى للمباراة بدراسة نقاط ضعف الفريق الدجلاوى من أجل حصد الثلاث نقاط، عقب تعادله أمام سموحة فى الجولة الماضية.