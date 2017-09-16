الأهلي يتسلح بـ«البدري» أمام الترجي في دوري الأبطال

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يستعد النادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

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وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

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التاريخ يشير إلى أن حسام البدري، سبق أن خاض بطولة إفريقيا مع الأهلي في 3 مرات سابقة، إلا أنه لم يكمل مشواره بالبطولة الثالثة خلال ولايته الثانية، حيث رحل عن تدريب الفريق وقتها عقب قيادته للتأهل لدور المجموعات وذلك في 2013.

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أما عن المرتين الأخريين، فكانتا في 2010 و2012، وتمكن البدري من التتويج مع الأهلي بالثانية وبلوغ نصف النهائي في الأولى، ليكون أقل ما حققه المدير الفني للأهلي مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا هو الوصول للدور قبل النهائي.