هل يتغلب الأهلي على «نحس» سبتمبر أمام الترجي؟

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، فيما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

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وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

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وتشير الأرقام إلى أن الأهلي والترجي تواجها مرتين في شهر سبتمبر، الأولى كانت في 9 سبتمبر 1990 على استاد القاهرة الدولي، بإياب دور الـ16 لمسابقة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وحسم التعادل السلبي بدون أهداف النتيجة، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب في ملعب المنزه بتونس، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي تمنح الفريق التونسي بطاقة الترشح لربع النهائي وتطيح بالمارد الأحمر.

وكان سبتمبر على موعد جديد في مواجهات الأهلي والترجي، هذه المرة في 16 سبتمبر 2011، وهو التاريخ ذاته لمواجهة الفريقين اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.

واحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة وحصد النقاط الثلاث من أجل بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، وتعادل الفريقان وقتها بهدف لكل منهما، حيث تقدم للترجي السنغالي «بانانا»، بينما رد للأهلي محمد أبو تريكة، ليخرج المارد الأحمر من البطولة.