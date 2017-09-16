«الأرض تلعب مع أصحابها».. دليل حكم موقعة الأهلي والترجي

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يستعد النادي الأهلي، لمواجهة من العيار الثقيل، حيث يستضيف الترجي التونسي، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7 مساءً، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الترجي قد صعد بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي، بعد أن احتل صدارة مجموعته الثالثة على حساب حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي، بينما تمكن الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري من الصعود، بعد أن أتى في المركز الثاني في مجموعته الرابعة خلف الوداد المغربي.

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وتشهد مواجهة الفريقين دائمًا ندية كبيرة، وتحظى باهتمام جماهيري وإعلامي، حيث التقى الأهلي والترجي في 14 مناسبة سابقة، فاز أصحاب الرداء الأحمر 5 مرات وفاز الترجى 3 مرات والتعادل 6 مرات، وسجل المارد الأحمر 14 هدفًا، بينما أحرز الترجى 8 أهداف.

ويدير المباراة طاقم تحكيم سنغالي، بقيادة مالانج دييوهيو، والمساعد الأول جبرائيل، والمساعد الثاني الحاجي ماليك، وحكم رابع ماجيت نداي، ومراقب المباراة هو الغاني فريدريك كرينستيل.

وتشير الأرقام إلى أن «دييوهيو»، أدار 3 مباريات للأهلي، حيث فاز مرتين وخسر مرة، كانت المواجهتان اللتان فاز خلالهما المارد الأحمر بالقاهرة، بينما جاءت الهزيمة في جنوب إفريقيا.

وفيما يلي يستعرض "التحرير" المواجهات الثلاث:

المواجهة الأولى

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شهدت المواجهة الأولى فوز المارد الأحمر، على ريكرياتيفو الأنجولي، على استاد برج العرب، بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

المواجهة الثانية

نجح الأهلي في المواجهة الثانية تحت قيادة «دييوهيو»، في الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، التي أقيمت في القاهرة بملعب السويس، ضمن مباريات دور المجموعات من الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015.

المواجهة الثالثة

شهدت المواجهة الثالثة والأخيرة تحت قيادة «دييوهيو»، خسارة المارد الأحمر أمام أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015.