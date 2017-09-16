تاريخ المواجهات.. الأهلي والترجي صراع إفريقي لا ينتهي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الترجي في الساعة السابعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

التقى الأهلي مع الترجي 14 مرة في البطولات الإفريقية، حقق الأحمر 5 انتصارات مقابل 3 خسائر، فيما سيطر التعادل على 6 مواجهات.

وأحرز الأهلي في شباك الترجي التونسي 14 هدفا، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 8 أهداف فقط، في البطولات الإفريقية.

ويستعرض لكم "التحرير" تاريخ مواجهات الأهلي والترجي:

دوري أبطال إفريقيا 1990

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1990، حيث انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دوري أبطال إفريقيا 2001

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، حيث انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي، بينما تأهل الأهلي بعد أن تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 في مباراة العودة في تونس بهدف سيد عبد الحفيظ الشهير، وتُوج الأهلي باللقب في هذا العام على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

دوري أبطال إفريقيا 2007

شاهد أيضا

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2007، حيث فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 3-صفر، أحرز الأهداف كل من محمد أبو تريكة وأمادو فلافيو وأسامة حسني، بينما خسر الأحمر بنتيجة صفر-1 في مباراة العودة في تونس، وتمكن الأهلي من الوصول إلى المباراة النهائية في هذا العام.

دوري أبطال إفريقيا 2010

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2010، حيث فاز الأحمر بنتيجة 2-1 في القاهرة، أحرز الهدفين محمد فضل وأحمد فتحي، بينما خسر الأهلي في تونس بنتيجة صفر-1، في المباراة الشهيرة التي أحرز خلالها إينرامو، مهاجم الترجي، هدفا بيده.

دوري أبطال إفريقيا 2011

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2011، حيث خسر الأحمر في لقاء الذهاب بتونس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 1-1، أحرز هدف الأهلي الوحيد محمد أبو تريكة.

دوري أبطال إفريقيا 2012

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز هدف الأهلي السيد حمدي، قبل أن يتفوق الأحمر في مباراة العودة، على ملعب رادس، ويحقق الفوز بنتيجة 2-1، ويتوج باللقب الإفريقي.

الكونفيدرالية 2015

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفيدرالية» عام 2015، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب على ملعب السويس بنتيجة 3-صفر، أحرز الأهداف عبد الله السعيد «هدفين» ومؤمن زكريا، ثم كرر الأحمر فوزه في تونس بنتيجة 1-صفر، أحرزه جون أنطوي.