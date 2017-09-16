أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات لمشروع الضبعة بالبحيرة

Google+ Print
ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات لمشروع الضبعة بالبحيرة ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات لمشروع الضبعة بالبحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكنت مباحث البحيرة اليوم السبت، من ضبط شخص انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات لمحطة الضبعة النووية بدائرة أبو حمص.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة من مركز شرطة أبو حمص من المدعو زكريا "ش ع" عمدة قرية جواد حسني دائرة المركز، بحضور أحد الأشخاص إليه مُدعيًا عمله ضابطًا بجهاز المخابرات العامة وطلب منه مساعدته في جمع تبرعات من أهالي القرية لصالح إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، إلا أنه ارتاب في أمره وقام بالتحفظ عليه.

شاهد أيضا

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، وبالفحص تبين أنه يدعى السيد "ز ال م" حاصل على دبلوم ومقيم قرية إسحاق مركز كفر الشيخ، وبحوزته خطاب بخط اليد منسوب لجهاز المخابرات العامة يتضمن جمع تبرعات لصالح المشروع المشار إليه ومزيل بخاتم شعار (نسر) مقلد وورقة أخرى تتضمن شروط جمع التبرعات ومزيلة بتوقيع (رائد سيف س ال م) مؤرخة في 23/8/2017 وكذا نوته ورقيه مُدون بها أسماء بعض قرى مركز أبوحمص. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)