ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات لمشروع الضبعة بالبحيرة

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تمكنت مباحث البحيرة اليوم السبت، من ضبط شخص انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات لمحطة الضبعة النووية بدائرة أبو حمص.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة من مركز شرطة أبو حمص من المدعو زكريا "ش ع" عمدة قرية جواد حسني دائرة المركز، بحضور أحد الأشخاص إليه مُدعيًا عمله ضابطًا بجهاز المخابرات العامة وطلب منه مساعدته في جمع تبرعات من أهالي القرية لصالح إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، إلا أنه ارتاب في أمره وقام بالتحفظ عليه.

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على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، وبالفحص تبين أنه يدعى السيد "ز ال م" حاصل على دبلوم ومقيم قرية إسحاق مركز كفر الشيخ، وبحوزته خطاب بخط اليد منسوب لجهاز المخابرات العامة يتضمن جمع تبرعات لصالح المشروع المشار إليه ومزيل بخاتم شعار (نسر) مقلد وورقة أخرى تتضمن شروط جمع التبرعات ومزيلة بتوقيع (رائد سيف س ال م) مؤرخة في 23/8/2017 وكذا نوته ورقيه مُدون بها أسماء بعض قرى مركز أبوحمص.