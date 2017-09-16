أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الأوقاف يسلم 200 مقعد لمدرسة بالأقصر.. ويوزع لحوم الأضاحي (صور)

Google+ Print
وزير الأوقاف يسلم 200 مقعد لمدرسة بالأقصر.. ويوزع لحوم الأضاحي (صور) وزير الأوقاف يسلم 200 مقعد لمدرسة بالأقصر.. ويوزع لحوم الأضاحي (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تففد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، بعد تسلمها 200 مقعد هدية من الوزارة.

استقبل جمعة، في أثناء تفقده المدرسة، طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، ورافقه محافظ الأقصر محمد بدر، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

كما وزع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر، داخل مبنى المحافظة، بإجمالي 2 كيلوجرام لكل أسرة.

شاهد أيضا

وسلم وزير الأوقاف، 12 طن لحوم أضاحي، لرؤساء المدن لتوزيعها على الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع، بواقع 2 طن لمدينة الأقصر، 2.5 طن لإسنا، 2 طن لأرمنت، 1.5 طن للقرنة، طن للزينية، طن للطود، و2 طن للبياضية.

ووصل وزير الأوقاف، إلى الأقصر، مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يفتتح الوزير، مؤتمر شباب الدعاة، بقاعة المؤتمرات، كما يفتتح مسجد العتيق بالضبعية غرب المحافظة.

وزير الأوقاف في الأقصر
وزير الأوقاف في الأقصر
وزير الأوقاف في الأقصر
وزير الأوقاف في الأقصر
وزير الأوقاف في الأقصر
وزير الأوقاف في الأقصر
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

والد النقيب الحايس للسيسي: أنا نزلت ودعمتك.. عايز أعرف ابني فين

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«الخارجية» عن مقتل مصري بتركيا: عُثر على جثته ملفوفة في سجاد

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)

«البيارات» تحصدر أرواح المواطنين في الديدامون بسبب الإهمال (صور)