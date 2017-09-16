وزير الأوقاف يسلم 200 مقعد لمدرسة بالأقصر.. ويوزع لحوم الأضاحي (صور)

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تففد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، بعد تسلمها 200 مقعد هدية من الوزارة.

استقبل جمعة، في أثناء تفقده المدرسة، طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، ورافقه محافظ الأقصر محمد بدر، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

كما وزع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر، داخل مبنى المحافظة، بإجمالي 2 كيلوجرام لكل أسرة.

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وسلم وزير الأوقاف، 12 طن لحوم أضاحي، لرؤساء المدن لتوزيعها على الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع، بواقع 2 طن لمدينة الأقصر، 2.5 طن لإسنا، 2 طن لأرمنت، 1.5 طن للقرنة، طن للزينية، طن للطود، و2 طن للبياضية.

ووصل وزير الأوقاف، إلى الأقصر، مساء أمس الجمعة، ومن المقرر أن يفتتح الوزير، مؤتمر شباب الدعاة، بقاعة المؤتمرات، كما يفتتح مسجد العتيق بالضبعية غرب المحافظة.













