وزير الري و محافظ الإسكندرية يتفقدان مصرف القعلة استعدادًا للأمطار (صور)

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تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد سلطان، محافظة الإسكندرية، مصرف القلعة، شرق المحافظة، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، والتأكد من وصول المناسيب بالمصرف للمناسيب التصميمية، ولاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، منعًا لحدوث أية مشكلات بالثغر خلال موسم الأمطار .

وطالب محافظ الإسكندرية، الجميع بضرورة التعاون والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع حدوث أي مشكلات خلال أشهر الشتاء، والمحافظة على ارتفاع مناسيب المياه بالمصارف للمناسيب التصميمية، لاستيعاب كميات المياه خلال أيام النوات والأمطار.

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الجدير بالذكر أن مصرف القلعة تم إنشاؤه عام ١٩٧٨ بمجرى من مصرف القلعة ومجرى الطرد بحيرة مريوط، ومصرف القلعة والذي يعد أحد المصارف المهمة بالمدينة، ويقع بمنطقة أبيس من ناحية العوايد ويصل إلى حوض الـ٦ آلاف فدان ببحيرة مريوط ويستوعب مياه الصرف الصحي والزراعي لشرق ووسط الإسكندرية، بالإضافة إلى صرف المصانع والشركات، بطاقة تقدر بنحو مليون و٣٠٠ ألف متر مكعب يوميًا ويبلغ طوله نحو 6 كيلو مترات.