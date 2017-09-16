أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الري و محافظ الإسكندرية يتفقدان مصرف القعلة استعدادًا للأمطار (صور)

Google+ Print
وزير الري و محافظ الإسكندرية يتفقدان مصرف القعلة استعدادًا للأمطار (صور) وزير الري و محافظ الإسكندرية يتفقدان مصرف القعلة استعدادًا للأمطار (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد سلطان، محافظة الإسكندرية، مصرف القلعة، شرق المحافظة، استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، والتأكد من وصول المناسيب بالمصرف للمناسيب التصميمية، ولاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه بها، منعًا لحدوث أية مشكلات بالثغر خلال موسم الأمطار .

وزير الري ومحافظ الإسكندرية

وطالب محافظ الإسكندرية، الجميع بضرورة التعاون والعمل بأقصى جهد ممكن لمنع حدوث أي مشكلات خلال أشهر الشتاء، والمحافظة على ارتفاع مناسيب المياه بالمصارف للمناسيب التصميمية، لاستيعاب كميات المياه خلال أيام النوات والأمطار.

شاهد أيضا

وزير الري ومحافظ الإسكندرية2

الجدير بالذكر أن مصرف القلعة تم إنشاؤه عام ١٩٧٨ بمجرى من مصرف القلعة ومجرى الطرد بحيرة مريوط، ومصرف القلعة والذي يعد أحد المصارف المهمة بالمدينة، ويقع بمنطقة أبيس من ناحية العوايد ويصل إلى حوض الـ٦ آلاف فدان ببحيرة مريوط ويستوعب مياه الصرف الصحي والزراعي لشرق ووسط الإسكندرية، بالإضافة إلى صرف المصانع والشركات، بطاقة تقدر بنحو مليون و٣٠٠ ألف متر مكعب يوميًا ويبلغ طوله نحو 6 كيلو مترات.

مصرف القلعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي

رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي