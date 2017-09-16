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وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لوضع حجر أساس «المديرية الجديدة»

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وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لوضع حجر أساس «المديرية الجديدة» وزير القوى العاملة يصل إلى الشرقية لوضع حجر أساس «المديرية الجديدة»

التحرير

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استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، يرافقه خالد المصري، وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، اليوم السبت، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمبنى ديوان عام المحافظة، لافتتاح عدد من المشروعات بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

وتشهد الزيارة، وضع حجر أساس المبنى الجديد المقرر إنشاؤه لديوان مديرية القوى العاملة بالشرقية، وافتتاح عدة مشروعات، منها معمل اللغات والترجمة والحاسب الآلى بمبنى مركز التدريب المهني بمنطقة «النحال» بالزقازيق، ومكتبي عمل وتشغيل بمركز الإبراهيمية، ومركز تدريب مهني بمدينة أولاد صقر.

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التحرير

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