موراتا: ينقصني العمل مع جوارديولا وكلوب

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انتشرت العديد من التقارير في الصحف العالمية في الميركاتو الأخير ربطت بين ألفارو موراتا والانتقال إلى مانشستر يونايتد، للعمل من جديد مع جوزيه مورينيو الذي اكتشفه مع ريال مدريد.

وفي بداية الصيف لم يوجد تشيلسي على رادار موراتا حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، حيث يرى المهاجم الإسباني أن البلوز دخلوا سوق الانتقالات بحثًا عن مهاجم آخر، إلا أن ذلك لم يمنعه من الانضمام لتشيلسي بعدما رأي أن فرصة العمل مع أنطونيو كونتي من جديد لا تعوض.

وأوضح موراتا بأنه كان يشعر بالسعادة الكبيرة مع ريال مدريد، وكان يرغب في مواصلة اللعب مع الفريق الملكي، لكنه وصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى اللعب باستمرار من أجل التطور، مشيرًا إلى أنه يتمتع بالطموح والجوع لتحقيق الألقاب، ولا يرغب في الجلوس على مقاعد البدلاء.

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وسجل موراتا 3 أهداف مع تشيلسي في 3 مباريات خاضها في الدوري هذا الموسم، بعدما غادر ريال مدريد متوجًا بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وأوضح موراتا بأنه انتقل إلى تشيلسي للعب بشكل أساسي من أجل الوجود في قائمة منتخب إسبانيا المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأعرب موراتا عن فخره الشديد بعمله تحت قيادة مجموعة من المدربين العظماء من زين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو وماكس أليجري وأنطونيو كونتي، ولا ينقصه سوى العمل مع بيب جوارديولا ويورجين كلوب.