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برشلونة ضيفا ثقيلا على مالاجا بحثا عن مواصلة العلامة الكاملة

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برشلونة ضيفا ثقيلا على مالاجا بحثا عن مواصلة العلامة الكاملة برشلونة ضيفا ثقيلا على مالاجا بحثا عن مواصلة العلامة الكاملة

التحرير

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يستقبل خيتافي الـ11 برصيد 4 نقاط متصدر جدول الترتيب برشلونة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأكد مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي صعوبة المباراة وضرورة التركيز واحترام خيتافي الصاعد حديثًا من أجل مواصلة الانطلاقة القوية للموسم.

ولم تهتز شباك برشلونة بأي هدف حتى الآن ويتصدر جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط كاملة عن حامل اللقب ريال مدريد بعد مرور 3 جولات فقط، واستهل برشلونة حملته في دوري أبطال أوروبا بقوة أيضًا الأسبوع الماضي بالتغلب على يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

ومن جانبه حقق خيتافي أول فوز له في الدوري بالفوز خارج ميدانه على ليجانيس الجولة الماضية.

وبدوره قال مدرب خيتافي بورديلاس إن مباراة برشلونة تأتي في وقت مناسب للغاية للفريق المتحفز كثيرًا لتلك المواجهة بعد الفوز الأخير على ليجانيس.

وفي إطار نفس الجولة يستقبل أتلتيكو مدريد السابع برصيد 5 نقاط نظيره مالاجا الـ19 دون رصيد من النقاط.

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ويأمل أتلتيكو في استغلال الحالة السيئة التي يمر بها مالاجا من أجل الخروج من دوامة النتائج السلبية في بداية الموسم، بعد التعادل الأخير مع فالنسيا في الدوري وروما في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

ليفانتي- فالنسيا الساعة 13:00

خيتافي- برشلونة الساعة 16:15

ريال بيتيس- ديبورتيفو لاكورونيا الساعة 18:30

أتلتيكو مدريد- مالاجا الساعة 20:45

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التحرير

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