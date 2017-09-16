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لعنة أنويتا تطارد رونالدو منذ عام 2011

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لعنة أنويتا تطارد رونالدو منذ عام 2011 لعنة أنويتا تطارد رونالدو منذ عام 2011

التحرير

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سيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد غدًا في الدوري الإسباني على ملعب أنويتا، وذلك بعد إيقافه 5 مباريات بعد طرده في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة.

وبات غياب رونالدو عن مباراة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا أمرًا معتادًا في السنوات الأخيرة، حيث واجه الفريق الباسكي على ملعبه للمرة الأخيرة في عام 2011 عندما سجل جونزالو هيجواين هدف المباراة الوحيد حينها.

ولم يشارك رونالدو في المباراة التالية في شهر مايو من عام 2013 بسبب إصابته في الكتف وكان برشلونة قد حسم الدوري لصالحه بالفعل.

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وفي الموسم التالي كانت مباراة ريال سوسيدياد قبل موقعة بروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وفضل مدرب الريال حينها كارلو أنشيلوتي إراحته بعد خوضه الكثير من المباريات.

وفي موسم 2014- 2015 تم إراحة رونالدو من جديد من قبل أنشيلوتي بعد مشاركته في لقاءي السوبر الإسباني ومساعدة الريال في الفوز على قرطبة.

وفي الموسم الماضي أتى لقاء ريال سوسيداد في الجولة الأولى من المسابقة، وكان رونالدو يعاني حينها من الإصابة التي تعرض لها في نهائي اليورو.

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التحرير

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