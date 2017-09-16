مانشستر سيتي يبحث عن الصدارة في مواجهة واتفورد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل واتفورد الرابع برصيد 8 نقاط نظيره مانشستر سيتي الثاني برصيد 10 نقاط، وذلك في تمام الساعة 16:00.

ويأمل السيتي في مواصلة عروضه الطيبة في الآونة الأخيرة، بعدما اكتسح ليفربول بخماسية نظيفة في الجولة الماضية، وتغلب على فينورد برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يسبق لواتفورد أن تغلب على مانشستر سيتي من قبل في البريميرليج، وذلك بعدما خسر 4 مواجهات وتعادل في مباراتين.

وفي حال تغلب واتفورد على مانشستر سيتي اليوم فسيتصدر جدول الترتيب مؤقتًا للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ شهر سبتمبر من عام 1982.

ولم يخسر واتفورد هذا الموسم أي مباراة للمرة الأولى في تاريخه، بعد خوض أول 4 مباريات في الدوري الإنجليزي.

شاهد أيضا

وسجل واتفورد هذا الموسم 7 أهداف عن طريق 6 لاعبين مختلفين، وبإمكان الفريق الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي للمرة الأولى في تاريخه.

ومن جانبه لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفريق 9 انتصارات وتعادل في 3 مباريات، وهي أفضل سلسلة دون التعرض للخسارة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

ويمتلك مانشستر سيتي أسوأ سجل بين الأندية هذا الموسم من حيث تلقي الإنذارات، من خلال تلقي 9 إنذارات وطردين.

وسيعول جوارديولا في مباراة اليوم كثيرًا على مهاجمه جابرييل خيسوس، الذي سجل 10 أهداف وصنع 4 أخرى في 12 مباراة بدأها كأساسي، كما لم يخسر خيسوس أي مباراة في الدوري مع السيتي حتى الآن.

وبدوره نجح سيرجيو أجويرو في تسجيل 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها أمام واتفورد، كما سجل في آخر 7 مباريات خاضها كأساسي خارج ملعبه.