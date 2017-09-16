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ليفربول يسعى لنفض غبار السيتي بمواجهة بيرنلي

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ليفربول يسعى لنفض غبار السيتي بمواجهة بيرنلي ليفربول يسعى لنفض غبار السيتي بمواجهة بيرنلي

التحرير

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يستقبل ليفربول الثامن برصيد 7 نقاط نظيره بيرنلي السابع بنفس الرصيد من النقاط على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 16:00، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبإمكان يورجين كلوب إشراك نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، في ظل غياب ساديو ماني للإيقاف.

وتمكن ليفربول من الفوز في آخر 3 مباريات خاضها على ملعبه أمام بيرنلي، وحقق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بشكل عام في مواجهاته في الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق بيرنلي أي فوز على ملعب الأنفيلد منذ 43 عاما، وتحديدًا منذ فوزه على ليفربول بهدف نظيف في عام 1974.

وتمكن ليفربول من الفوز على بيرنلي في 12 مباراة من أصل 17 مباراة جمعتهما في كل المسابقات.

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وبإمكان ليفربول معادلة رقمه القياسي الخاص بعدم استقبال أي أهداف على ملعبه في 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، الذي حققه منذ 10 أعوام.

وتلقى ليفربول أسوأ هزيمة تحت قيادة يورجين كلوب في الجولة الماضية بالخسارة أمام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، كما اهتزت شباك ليفربول في تلك المباراة بعدد من الأهداف مساو لما تلقته شباك الفريق في آخر 9 مباريات قبلها.

وبشكل عام لم يخسر ليفربول في الدوري سوى مرتين فقط في آخر 16 مباراة، ولم يحدث من قبل أن تلقى الريدز هزيمتين متتاليتين في الدوري تحت قيادة كلوب.

ويمتلك بيرنلي في رصيده حاليا 7 نقاط، وهي أقوى بداية للفريق في تاريخ مشاركته بالدوري الإنجليزي.

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التحرير

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