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توتنهام يستقبل سوانزي سيتي بعد فك عقدة ويمبلي

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توتنهام يستقبل سوانزي سيتي بعد فك عقدة ويمبلي توتنهام يستقبل سوانزي سيتي بعد فك عقدة ويمبلي

التحرير

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يستقبل توتنهام الخامس برصيد 7 نقاط نظيره سوانزي سيتي الـ15 برصيد 4 نقاط على ملعب ويمبلي اليوم في تمام الساعة 18:30، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويأمل توتنهام في البناء على فوزه الأخير على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1، حيث أسهم هذا الفوز في فك عقدة ملعب ويمبلي، الذي لا يحقق السبيرز عليه الانتصارات إلا في مناسبات نادرة للغاية.

ولم يخسر توتنهام أمام سوانزي سيتي من قبل في البريميرليج، حيث حقق السبيرز 10 انتصارات وتعادل في مباراتين.

ولم يتمكن توتنهام من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 11 مباراة خاضها على ملعب ويمبلي، ومع ذلك يسعى السبيرز لتحقيق رقم قياسي جديد من خلال التسجيل في 30 مباراة متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي.

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ونجح توتنهام في الفوز في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري في شهر سبتمبر، حيث سجل الفريق في تلك المباريات 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين فقط.

ويملك مهاجم السبيرز هاري كين في رصيده 80 هدفا في الدوري الإنجليزي، سجلها في 120 مباراة، ولا يتفوق عليه في هذا الرقم سوى ألان شيرر، الذي سجل 80 هدفا بعد 102 مباراة فقط.

وبدوره لم يخسر سوانزي سيتي خارج ميدانه في آخر 4 مباريات، حيث حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مثلهما.

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التحرير

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