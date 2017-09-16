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مصدر بمرور الجيزة: انتهاء المرحلة الأولى من نفق النهضة ديسمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

مصدر بمرور الجيزة: انتهاء المرحلة الأولى من نفق النهضة ديسمبر المقبل

11:30 ص السبت 16 سبتمبر 2017

مصدر بمرور الجيزة: انتهاء المرحلة الأولى من نفق النهضة ديسمبر المقبل

نفق النهضة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمرور الجيزة، اليوم السبت، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع نفق النهضة في شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن هذه المرحلة تشمل الاتجاه القادمين من ميدان الجلاء والدقي إلى شارع مراد وميدان الجيزة، لافتا بأن هذا الاتجاه سيكون متاحا للسيارات فور الانتهاء من تلك الأعمال.

المصدر أكد أن تنفيذ المشروع تتم على قدم وساق تحت إشراف اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، للانتهاء من المشروع تماما في 31 مارس المقبل.

كما أشار المصدر إلى أن النفق سيعمل على سحب الكثافات المرورية بتلك المنطقة الحيوية، خاصة أن كوبري جامعة القاهرة سيعمل دون إشارات مرور.

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مصراوي Masrawy

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