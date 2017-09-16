أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل: السحر له خصائص -
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة -
وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي" -
الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا -
لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد -
ستاد مصر - تصريحات أحمد سامى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
ستاد مصر - لقاء خاص مع صلاح أمين لاعب فريق طلائع الجيش عقب الفوز على سموحة -
بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب" -
نائب وزیر البیشمرکة يناشد قادة الجيش العراقي عدم تنفيذ اوامر قيادات الحشد الشعبى -
حبس مدير إدارة التخطيط العمراني بطلخا بتهمة الرشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الري يتفقد استعدادات الإسكندرية لمواجهة السيول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الري يتفقد استعدادات الإسكندرية لمواجهة السيول

11:31 ص السبت 16 سبتمبر 2017

  • عرض 19 صورة

    7e8b4eeb3b.jpg

  • عرض 19 صورة

    b494bb5b49.jpg

  • عرض 19 صورة

    0ecfbd94db.jpg

  • عرض 19 صورة

    9ef46474f3.jpg

  • عرض 19 صورة

    5e2b880bdd.jpg

  • عرض 19 صورة

    7e5d0235df.jpg

  • عرض 19 صورة

    7269c376d8.jpg

  • عرض 19 صورة

    952641e35c.jpg

  • عرض 19 صورة

    2af2104fba.jpg

  • عرض 19 صورة

    49db04a915.jpg

  • عرض 19 صورة

    c05fa14717.jpg

  • عرض 19 صورة

    eeae934b3b.jpg

  • عرض 19 صورة

    ea6cc091b8.jpg

  • عرض 19 صورة

    3b268c84cf.jpg

  • عرض 19 صورة

    a68afa0f19.jpg

  • عرض 19 صورة

    9ae2e12a82.jpg

  • عرض 19 صورة

    ea27e6ad0b.jpg

  • عرض 19 صورة

    bc7f538474.jpg

  • عرض 19 صورة

    4c3c41099b.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. طوارئ بجامعة بنها في أول يوم دراسي

الألبوم التالى

بالصور.. طوارئ بجامعة بنها في أول يوم دراسي

الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، رافقه الدكتور محمد سلطان، محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية في الإسكندرية لمتابعة استعدادات المحافظة للسيول والأمطار.

وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه شرب "مريوط ٢" بالكيلو ٤٠ طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، للوقوف على حالة المحطة ووصول المناسيب بها للمناسيب التصميمية لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار.

وتفقد "عبد العاطي" المعدات وإمكانيات المحطة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها منعًا لحدوث أية مشكلات خلال موسم الأمطار، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لاستقبال النوات القادمة خلال موسم الشتاء.

وأنشئت محطة مياه شرب "مريوط ٢" عام ١٩٦٧ بزمام ١٠٠ ألف فدان، ويبلغ عدد وحداتها ٤ وحدات بتصريف ٨,٤٥ متر مكعب/ثانية، وقدرة محرك ١٢٠٠ كيلو وات.

وشدّد وزير الري على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة بالمحطة واختبار جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها والمتابعة المستمرة لحالة وحدات الرفع بها، لاستقبال موسم الشتاء بأسرع وقت وأقصى جهد ممكن.

وواصل الوزير جولاته في الإسكندرية، مصرف القلعة، شرقي المحافظة، للتأكد من قدرة المصرف على استيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه به، منعًا لحدوث أية مشكلات خلال موسم الأمطار.

يشار إلى أن مصرف القلعة جرى إنشاؤه عام ١٩٧٨ بمنطقة أبيس، ويعد أحد المصارف المهمة بالمدينة ويصل إلى حوض الـ ٦ آلاف فدان ببحيرة مريوط ويستوعب مياه الصرف الصحي والزراعي لشرق ووسط الإسكندرية، بالإضافة إلى صرف المصانع والشركات، بطاقة تقدر بنحو مليون و٣٠٠ ألف متر مكعب يوميًا ويبلغ طوله نحو 6 كيلو مترات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- محافظ الإسكندرية يفتتح نافورة ميدان "خليل حمادة"

    أخبار

  • بالصور.. الإسكندرية تجري ثاني محاكاة مفاجئة للسيول استعدادا للشتاء

    أخبار

  • بالأسعار والشروط.. توافر قطع أراض بجبانات الناصرية في الإسكندرية

    أخبار

  • بالصور.. إزالة 9 عقارات ومباني بدون ترخيص في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

99730a9eea.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

وزير التعليم: نبحث منح الطلاب حافز تفوق علمي وثقافي أسوة بـ"الرياضي"

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد

لجنة من التعليم تتابع جودة أداء مدارس بورسعيد