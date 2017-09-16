بالصور.. وزير الري يتفقد استعدادات الإسكندرية لمواجهة السيول

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الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، رافقه الدكتور محمد سلطان، محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جولة ميدانية في الإسكندرية لمتابعة استعدادات المحافظة للسيول والأمطار.

وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه شرب "مريوط ٢" بالكيلو ٤٠ طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، للوقوف على حالة المحطة ووصول المناسيب بها للمناسيب التصميمية لاستيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار.

وتفقد "عبد العاطي" المعدات وإمكانيات المحطة للتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها منعًا لحدوث أية مشكلات خلال موسم الأمطار، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لاستقبال النوات القادمة خلال موسم الشتاء.

وأنشئت محطة مياه شرب "مريوط ٢" عام ١٩٦٧ بزمام ١٠٠ ألف فدان، ويبلغ عدد وحداتها ٤ وحدات بتصريف ٨,٤٥ متر مكعب/ثانية، وقدرة محرك ١٢٠٠ كيلو وات.

وشدّد وزير الري على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة بالمحطة واختبار جاهزيتها للعمل بكامل طاقتها والمتابعة المستمرة لحالة وحدات الرفع بها، لاستقبال موسم الشتاء بأسرع وقت وأقصى جهد ممكن.

وواصل الوزير جولاته في الإسكندرية، مصرف القلعة، شرقي المحافظة، للتأكد من قدرة المصرف على استيعاب كميات أكبر من مياه الأمطار، وتجنب خطر ارتفاع مناسيب المياه به، منعًا لحدوث أية مشكلات خلال موسم الأمطار.

يشار إلى أن مصرف القلعة جرى إنشاؤه عام ١٩٧٨ بمنطقة أبيس، ويعد أحد المصارف المهمة بالمدينة ويصل إلى حوض الـ ٦ آلاف فدان ببحيرة مريوط ويستوعب مياه الصرف الصحي والزراعي لشرق ووسط الإسكندرية، بالإضافة إلى صرف المصانع والشركات، بطاقة تقدر بنحو مليون و٣٠٠ ألف متر مكعب يوميًا ويبلغ طوله نحو 6 كيلو مترات.