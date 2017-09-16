ضبط سائق توك توك بحوزته 1900 قرص مخدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر عمرو عبد الحليم، وكيل نيابة سيدي سالم بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عمارة رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد عاشور المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس المدعو"“علي. م.م.ا" 43 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بقرية أبو غنيمة، دائرة مركز شرطة سيدي سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بضبط وحدة مباحث مركز شرطة سيدي سالم، سائق التوك توك، المذكور، وبحوزته أقراص مخدرة "تامول وترامادول" أثناء ترويجها على عملائه، بمحل إقامته بقرية أبو غنيمة.

توجهت حملة من مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى قرية أبو غنيمة، وألقي القبض على سائق التوك توك، أثناء قيادته مركبته البخارية، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، أثناء ترويجها على عملائه، ثم اقتاده رجال المباحث إلى منزله، وعُثر به على 1900 قرص مخدر، منهم 1600 قرص "تامول"، و300 قرص ترامادول"، بهدف الإتجار، ومبلغ مالي 15 ألفًا و560 جنيهًا من متحصلات البيع، وهاتفَي محمول، لتسهيل الاتصال بهما على عملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 52035 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها السابق.