التعليم: الانتهاء من طباعة 98% من كتب العام الدراسي الجديد
التعليم: الانتهاء من طباعة 98% من كتب العام الدراسي الجديد
11:25 ص السبت 16 سبتمبر 2017
كتب العام الدراسي الجديد
كتبت- ياسمين محمد:
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من طباعة 98% من الكتب الدراسية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018.
وأشارت الوزارة، خلال بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 98% من كتب التعليم الابتدائي، 97% من كتب التعليم الإعدادي، 97% من كتب التعليم الثانوي، و100% من كتب التعليم الفني بنوعياته: "التجاري، الصناعي، الزراعي، والإعداد المهني".
وبالنسبة لكتب التربية الفكرية، والصم وضعف السمع، قالت الوزارة إنه تم الانتهاء من طباعة الكتب الخاصة بهم بنسبة 100%، والانتهاء من طباعة 85% من كتب الخط العربي، و 97% من كتب اللغات، و100% من كتب ريض الأطفال.
ووجهت الوزارة المديريات بسرعة صرف وتوريد الكتب للمدارس قبل بداية العام الدِراسى الجديد.
وينطلق العام الدراسي الجديد، يوم السبت المقبل، الموافق 23 سبتمبر المقبل.
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