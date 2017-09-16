التعليم: الانتهاء من طباعة 98% من كتب العام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من طباعة 98% من الكتب الدراسية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وأشارت الوزارة، خلال بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 98% من كتب التعليم الابتدائي، 97% من كتب التعليم الإعدادي، 97% من كتب التعليم الثانوي، و100% من كتب التعليم الفني بنوعياته: "التجاري، الصناعي، الزراعي، والإعداد المهني".

وبالنسبة لكتب التربية الفكرية، والصم وضعف السمع، قالت الوزارة إنه تم الانتهاء من طباعة الكتب الخاصة بهم بنسبة 100%، والانتهاء من طباعة 85% من كتب الخط العربي، و 97% من كتب اللغات، و100% من كتب ريض الأطفال.

ووجهت الوزارة المديريات بسرعة صرف وتوريد الكتب للمدارس قبل بداية العام الدِراسى الجديد.

وينطلق العام الدراسي الجديد، يوم السبت المقبل، الموافق 23 سبتمبر المقبل.​