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بدء جولة وزير الآثار لموقع سقارة الأثري

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مصراوي Masrawy

بدء جولة وزير الآثار لموقع سقارة الأثري

11:18 ص السبت 16 سبتمبر 2017

بدء جولة وزير الآثار لموقع سقارة الأثري

خالد العناني وزير الآثار

كتبت - نسمة فرج :

بدأت الجولة التفقدية للدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم السبت، لأعمال مشروع حماية وتعزيز وتطوير موقع سقارة الأثري.

تأتي الجولة بحضور السفير ستيفان روماتيت السفير الفرنسي، بالقاهرة، وستيفان لانفرانتشي، مدير مكتب القاهرة للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAo وعدد من سفراء الدول الأجنبية ومديري المعاهد الأثرية الأجنبية بمصر.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، أن المشروع يعد أحد أوجه التعاون المصري الفرنسي في مجال العمل الأثري والمتحفي، والذي بدأ منذ سنوات عديدة ولا يزال مستمرًا حتى الآن.

وأشار عشماوي إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة المنطقة الأثرية، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في جذب قطاع أكبر من السائحين لزيارة منطقة سقارة الأثرية.​

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