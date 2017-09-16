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وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح عدة مشروعات

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح عدة مشروعات

11:15 ص السبت 16 سبتمبر 2017

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لافتتاح عدة مشروعات

محافظ الشرقية ووزير القوى العاملة

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمبنى ديوان عام المديرية؛ لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية في قطاع القوى العاملة، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها.

وقال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن جولة الوزير ستشمل وضع حجر الأساس للمبنى الجديد المُقرر إنشاؤه لمديرية القوى العاملة بالشرقية، وافتتاح معمل اللغات والحاسب الآلي بمركز التدريب المهني بـ"النحال"، وافتتاح مكتب عمل وتشغيل بالإبراهيمية، ومركز تدريب بأولاد صقر.

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