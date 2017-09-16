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ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات للمحطة النووية

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مصراوي Masrawy

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات للمحطة النووية

11:13 ص السبت 16 سبتمبر 2017

ضبط نصاب انتحل صفة ضابط مخابرات لجمع تبرعات للمحطة النووية

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، من ضبط نصاب انتحل صفة ضابط بالمخابرات العامة، لجمع تبرعات من أهالي القرى بزعم توجيهها لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص من عمدة قرية جواد حسني، دائرة المركز، بحضور أحد الأشخاص إليه مدعيًا عمله ضابطًا بجهاز المخابرات العامة، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات من أهالي القرية لصالح المشروع المذكور، إلا أنه ارتاب في أمره وتحفظ عليه.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وضباط قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية، وبالفحص تبين أنه يدعى "السيد. ز. م" 42 عاما، حاصل على دبلوم، ومقيم بقرية إسحاق، مركز كفر الشيخ، وبحوزته خطاب بخط اليد منسوب لجهاز المخابرات العامة، يتضمن جمع تبرعات لصالح المشروع المشار إليه، ومزيل بخاتم شعار "نسر" مقلد، وورقة أخرى تتضمن شروط جمع التبرعات ومذيلة بتوقيع رائد "سيف. س. م" مؤرخة في 23/8/2017، ونوتة ورقية مدون بها أسماء بعض قرى مركز أبوحمص.

بالكشف عن المذكور تبين سابقة اتهامه في قضيتي خيانة أمانة، ونصب، ومطلوب ضبطه للتنفيذ في قضية تبديد جنح مركز كفر الشيخ حضوري حبس شهرين وكفالة 100 جنيه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصراوي Masrawy

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