ليلى نظمي.. مطربة الأفراح الشعبية التي اعتزلت بسبب «عمرو خالد»

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لا يمكن أن تنسى أجيال متتالية أغانيها الشعبية التي ملأت كل المناسبات، فهي من غنت للخطوبة وحفلات العرس ومشكلات الزوجية والمجتمع، وكذا الأسماء والمهن.. إنها صاحبة الأغاني الملاح ليلى نظمي، التي لا يزال محبوها يتذكرونها بعد غيابها عن الفن مدة طويلة، فضلت فيها الاكتفاء بأسرتها.

ولدت الفنانة ليلى مرسي محمود نظمي في 16 سبتمبر عام 1945، في حي الأزاريطة بمدينة الإسكندرية، وهي خريجة المعهد العالي للموسيقى، وتخرجت فيه عام 1968، وتزوجت من استشاري أمراض نساء وتوليد، وأنجبت "هبة وكريم"، وأثناء سفرها معه إلى إنجلترا حصلت على الدكتوراه في تاريخ وتطور الأدب الشعبي والأغنية الشعبية والفولكلورية بشكل خاص.

مشوارها الفني

تعلقت ليلى في صغرها بمشاهدة الأفلام الغنائية وتقليدها للمطربات اللاتي شاهدتهن، وصعدت على خشبة المسرح في إحدى الحفلات المدرسية وأبهرت الحضور بقصيدة سيدة الغناء العربي أم كلثوم «ولد الهُدى»، ثم سافرت من الإسكندرية إلى القاهرة، ولفتت الأنظار إليها في السنة الثانية لها بالمعهد العالي للموسيقى، حين اختارتها الدكتورة رتيبة الحفني عميدة المعهد آنذاك للمشاركة مع مجموعة من زميلاتها في البرنامج التليفزيوني «الفن الشعبي» الذي كانت تقدمه «سميرة الكيلاني»، وتم تجميع الأغاني التي قدّمنها في هذا البرنامج مع توزيع موسيقي جديد لتشارك بهذه الأعمال فيما بعد ضمن برنامج «الفرقة القومية للفنون الشعبية» ومن خلال الفرقة حققت الشهرة لأغنياتها.



الأغنية الشعبية

تربعت ليلى على عرش الأغنية الشعبية بين مطربات عصرها، وكانت الخطوة الأهم في حياتها عندما قدمها الإعلامي جلال معوض في حفلات «أضواء المدينة» بدءًا من عام 1972، وشاركت فقراتها مع نجوم الغناء في تلك الفترة، مشاركة بأغنيات لأشهر الملحنين أمثال بليغ حمدي ومحمود الشريف وفريد الأطرش ومنير مراد وحلمي بكر ومحمد قابيل وعبد العظيم محمد، وتغنت بأشعار عبد الوهاب محمد وفتحي قورة وعبد الرحمن الأبنودي وعبد الرحيم منصور.



ليلى نظمي تغير جلدها

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حاولت الفنانة "ليلى نظمي" تقديم أنواع أخرى من الفن بخلاف الأغنيات الشعبية، فقدمت عددا من الأغاني العاطفية، منها «عجايب الدنيا سبعة.. وانت تامن عجيبة» و«هاعيش» و«فاكراك»، وقالت عن ذلك في لقاء صحفي سابق: "اعتبرت هذه الخطوة نوعا من المجازفة كون الجماهير ألفتها في الغناء الشعبي إلا أن الجمهور تقبلها وكان لها نصيب من النجاح".

ونجحت الفنانة الشعبية كذلك في تقديم أغنيات الأطفال مثل «إشارة المرور»، و«جدتي يا جدتي»، و«نونو يا نونو»، و«النحلة الظريفة» و«ملك الغابة» و«سنة أولى أول» و«جوايز للشطار» وأغنية «اللي جابلك يخليهولك» وهي النوعية المعروفة في التراث الغنائي الشعبي بـ«أغاني السبوع»، كما طرحت أغنياتها الوطنية في فترة حرب السبعينيات وقدمت خلالها «ياللى فى الجيش» و«يا شاويش» و«يا برتقان يا سكرى»، وأيضا «غالى يا وطن» و«طيارة فوق».



مطربة الأفراح الأولى

عرفت الأعراس الشعبية أغاني ليلى نظمي منها «يا عروستنا يا لوز مقشر»، و«يا عروسة غني وافرحي»، و«الحارس الله»، و«يا لوليه.. دي العرسان مستنية»، وللزواج وأحواله «غنت أهو دا النسب»، و«جوزوها له»، و«على ديك الرومي يا ولا»، وكان لأحوال الزواج ومشكلاته نصيب من أغانيها فغنت للزوجة الثانية أو الضرّة «جوزي ح يحب علي»، و«خليه يتجوز يا بهية»، و«بسته ريال يا با جوزني»، وتغنت أيضًا بأسماء الناس المألوفة في الأحياء الشعبية مثل «افرح يا جمعة»، و«على فين يابو علي»، و«حبك يا عبده»، و«أبو حنفي محمود» و«والنبي يا ام زكي.. زكي جنني».

الشاشة العملاقة

دخلت ليلى نظمي المجال السينمائي وشاركت في عدة أفلام، ثم ما لبثت أن انقطعت عن الشاشة العملاقة في قمة مجدها، فقدمت فيلمها الأول «يوم واحد عسل» عام 1969 مع الفنانة نيللي ومحمد عوض وحسن حامد، وغنت أشهر أغانيها «ادلع يا عريس» و«ادلع يا رشيدي»، وبفيلم «مذكرات الآنسة منال» عام 1971 غنت «على عيني كرملة» و«قلتلك ما تاخدهاشي»، كما شاركت بطولة الفيلم مع الفنان أحمد مظهر وعادل إمام وعبد المنعم إبراهيم، ثلاث أغنيات قدمتها بفيلم «آنسات وسيدات» 1974، «الريف» و«حبك هزني» وأغنية «كرباج ورا يا اسطى»، مثّل معها بالفيلم نور الشريف وسهير رمزي وسعيد صالح وسيد زيان، وأغنية «وسّع للعريس.. العريس وصل» قدمتها بآخر أفلامها «الشيطان يدق بابك» عام 1976 مع شكري سرحان وجميل راتب.



عمرو خالد

اعتزلت ليلى نظمي الأغنية الشعبية والظهور الفني مع الألفية الجديدة، وقالت عن ذلك في تصريحات صحفية سابقة: "ابنى سبب ذلك، فهو من تلاميذ عمرو خالد، وسطى وغير متشدد، وفى أحد الأيام طلب منى ابنى الاستماع إلى ألبوم له عن الحجاب، فتأثرت جدا لكن رفضت وقتها الاستماع إلى الألبوم الدينى، لكننى قررت ارتداء الحجاب، وبعدها بفترة طويلة استمعت إلى ألبوم الحجاب، ثم ذهبت لأداء مناسك العمرة مع عمرو خالد وعدد من تلاميذه، وتأثرت جدا هذه المرة، بعد أن شاهدت تلاميذه يساندوننا"، مشيرة إلى أن قرار ارتداء الحجاب كان بعد 4 سنوات من الاعتزال.



