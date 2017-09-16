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«شلبي سلوفان» الذي عشقه الجميع.. 10 معلومات عن فنان «قصر في حق نفسه»

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«شلبي سلوفان» الذي عشقه الجميع.. 10 معلومات عن فنان «قصر في حق نفسه» «شلبي سلوفان» الذي عشقه الجميع.. 10 معلومات عن فنان «قصر في حق نفسه»

التحرير

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صاحب تاريخ فني طويل بدأ في مطلع السبعينيات، ولكن لم يضمن له نجومية فناني الصف الأول، وإنما ظل حبيس الأدوار الثانوية، والتي أجاد تأديتها ببراعة، ما بين الكوميدي والتراجيدي، بجانب أدوار الشر التي حرص على عدم قسوتها بشكل مبالغ فيه يتسبب في كراهية الناس له، خاصة وأنه معشوق الصغار بحكم مشاركته في دبلجة أفلام الرسوم المتحركة.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 11 معلومة عن الفنان القدير سامي مغاوري.

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1- ولد في 16 سبتمبر 1951، أي أنه يبلغ من العمر 66 عاما.

2- تعلق بالفن منذ طفولته، فقد شارك بالنشاط المسرحي في المدرسة، ثم واصل التمثيل مع فريق ومنتخب الجامعة.

3- تخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

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4- قدم العديد من العروض المسرحية، وكان يسافر إلى الجبهة لعرض المسرحيات هناك، بهدف رفع الروح المعنوية للجنود والضباط، وكان ذلك في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

5- شارك في عدد ضخم من الأعمال الفنية، مثل أفلام: "دم الغزال، حين ميسرة، ليلة سقوط بغداد، الجزيرة، النبطشي، زنقة ستات، الباب يفوت أمل، توم وجيمي، بنك الحظ، حملة فريزر، على وضعك، آخر ديك في ".

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6- له العديد من الأعمال المسرحية مثل: "جواز على ورقة طلاق، الناس بتحب كده، الشطار، المستريح، تياترو مصر، في عز الظهر، أهلا رمضان".

7- احتلت الدراما التليفزيونية الجانب الأكبر من مسيرته الفنية، إذ شارك فيما يزيد على 300 مسلسل أشهرها: "قضية رأي عام، الملك فاروق، مبروك جالك قلق، الرجل العناب، الزوجة الرابعة، جوز ماما مين، شربات لوز، موجة حارة، اسم مؤقت، فرعون، لهفة، دلع بنات".

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8- يعد الفنان سامي مغاوري من رواد دبلجة أفلام الرسوم المتحركة باللهجة المصرية، فهو صاحب شخصية "شلبي سلوفان"، بفيلم الرسوم المتحركة "شركة المرعبين المحدودة"، والذي حققت نجاحا كبيرا، كما أنه قدم دبلجة كارتونية لأعمال أخرى مثل: "المغامرون الخمسة" و"آلة الزمن في المستقبل" و"حبيب الله".

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9- قدم شخصية "حافظ مشهور" في مسلسل "اسم مؤقت"، والتي كانت إسقاطا على شخصية الفريق أحمد شفيق، وقال عن ذلك الدور: "شعرت بالقلق أثناء أدائي دور المرشح الرئاسي للتيار العسكري، وهي الشخصية التي توقع الكثيرون أن بها إشارة للفريق أحمد شفيق، وقد شعرت بخوف كبير من الدور بعدما قرأت السيناريو، وتوقعت أن تثير الشخصية  جدلا لما بها من إسقاط".

10- قال في حوار إذاعي مع محطة "نجوم إف إم" إنه قصر في حق نفسه لظروف شخصية منعته من الوصول للنجومية التي يستحقها بحكم تاريخه الفني الطويل، ولكن أكد رضاه التام بما وصل إليه، وخاصة محبة الناس التي يلمسها بنفسه في الشوارع والأماكن العامة. 

 

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