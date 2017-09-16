يرفض العمل مع والده وتأخر ظهوره لهذا السبب.. 13 معلومة عن محمد إمام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

"التوريث"، تهمة ظلت تلاحقه أينما ذهب، حتى سببت له نفس العقدة التي استطاع ابن عمته "مصطفى متولي" التخلص منها، إذ إن الأخير اقتحم المجال الفني بعد رحيل والده، الفنان مصطفى متولي، ورفض مساعدة خاله الفنان عادل إمام له، لكن نجل "الزعيم" وقع في تلك المصيدة خاصة بعد ظهوره في فيلم "حسن ومرقص" -بعد خناقات- على حد قول والده، وذلك تجنبا لمقولة: "أنت دخلت الفن بواسطة أبيك"، ومرت الأيام ليثبت "الشبل" أنه بحق من ذاك "الأسد"، بعدما حطم فيلمه الأخير "جحيم في الهند" الرقم القياسي في إيرادات السينما، والتي تخطت حاجز الـ30 مليونا.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي 13 معلومة عن الفنان محمد إمام.

1- اسمه بالكامل "محمد عادل محمد إمام".

2- من مواليد 16 سبتمبر 1984، أي أنه يبلغ من العمر 33 عاما.

3- هو نجل الفنان الكبير عادل إمام، والسيدة هالة الشلقاني، والشقيق الأصغر للمخرج رامي إمام.

4- الظهور السينمائي الأول له كان مع خلال مشهد في فيلم "حنفي الأبهة"، عام 1990، مع والده الفنان عادل إمام.

5- قال عن سبب تأخر ظهوره الفني في حوار مع جريدة "الشرق الأوسط": "أبي كان يخشى علي من الشهرة وأنا صغير.. وأمي كانت تخاف من أن أهمل دراستي، كما أن العالم العربي يكره فكرة التوريث بشكل عام، وأعتقد أن تأخير فكرة ظهوري كانت أفضل بالنسبة لي".

6- أول مشاركة فنية احترافية له كان في مسلسل "كناريا وشركاه"، عام 2003، مع الفنان فاروق الفيشاوي، والفنانة لوسي، ولم يكن الدور كوميديا.

7- توقف عن التمثيل لمدة 7 سنوات بعد ظهوره الأول بشكل احترافي في "كناريا وشركاه"، وبرر ذلك قائلا: "ببساطة لأني أبحث عن الاختلاف، وخلال هذه الفترة عرض علي أعمال كثيرة جدا، ولكني لم أجد نفسي فيها.. وكوني ابن عادل إمام فكل ما أفعله محسوب علي وعليه.. وهذا ما يجعلني أفكر كثيرا قبل الإقدام على أي عمل".

شاهد أيضا

8- شارك مع والده في فيلم "عمارة يعقوبيان"، عام 2006، من خلال تجسيد شخصية "طه الشاذلي"، ومن هنا بدأت تهمة "توريث الفن" تلاحقه، ولكنه رد على ذلك: "أنا لا آخذ خط والدي، ولم أبدأ بالكوميديا.. ربما أقلد أبي في مشهد أو ضحكة، فهو أبي وهذا يحدث حتى في حياتي بعيدا عن الكاميرا.. وأي نجم في الدنيا يقلد الزعيم أحيانا".

9- تصاعدت حدة الهجوم عليه بعد تقديمه شخصية "عماد" في فيلم "حسن ومرقص"، عام 2008، وعن ذلك الدور قال: "كنت أرفض تماما الظهور في حسن ومرقص كابن لعادل إمام، ولم أقتنع إلا بعد مناقشة طويلة مع مؤلف الفيلم يوسف معاطي وعمر الشريف.. لذلك أحاول الآن تجنب الأفلام التي يشارك فيها عادل إمام".

10- قدم أول فيلم سينمائي من بطولته عام 2009 باسم "البيه رومانسي"، بترشيح من المنتج محمد السبكي، وهو فيلم ينتمي لنوعية الأفلام التجارية "لايت كوميدي"، إذ قدم شخصية شاب مستهتر يقضي حياته مع الفتيات، والغريب أن "محمد" أكد أن شخصيته الحقيقية تشبه شخصيته في الفيلم.

11- شهادة ميلاده كنجم منفرد عن أبيه كانت في مسلسل "خطوط حمراء"، مع الفنان أحمد السقا، والذي عُرض في موسم رمضان 2012، وحقق نجاحا كبيرا، إذ قدم "محمد" دور ضابط شرطة، وفي نفس العام شارك بمسلسل "دلع بنات" مع مي عز الدين.

12- يعد فيلم "كابتن مصر"، بمثابة انطلاقة حقيقية له في عالم السينما، إذ حقق الفيلم نجاحا كبيرا، مهّد للمفاجأة التي لم يتوقعها أحد في عام 2016، وهو فيلم "جحيم في الهند"، الذي حطم الأرقام القياسية في إيرادات السينما المصرية، ومنح "محمد" ثقة الخروج من "جلباب أبيه" ليقدم نفسه كـ"نجم شباك" للمنتجين والجمهور.

13- أكد أنه الأحق بتقديم السيرة الذاتية لوالده في عمل فني، فقال: "لو أن هناك سيرة ذاتية لعادل إمام فإنه أجدر من يقوم بها، لأنني أكثر فنان عشت مع عادل إمام وأعرف حياته وفنه، بعكس أي ممثل آخر.. فمشوار عادل إمام بداية من مشيه من الجيزة وحتى مدينة نصر، حتى وصوله إلى المكانة التي يشغلها الآن، حياة مليئة بالأحداث، وأنا شاهد عليها، ولا يحق لأي أحد أن يلعب هذا العمل غيري".