القبض على عصابة سودانية لسرقة "موبايلات" ركاب المترو
القبض على عصابة سودانية لسرقة "موبايلات" ركاب المترو
11:12 ص السبت 16 سبتمبر 2017
العصابة السودانية
كتب - فتحي سليمان:
نجحت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم السبت، في ضبط تشكيل عصابي سوداني الجنسية، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من الركاب في مترو الأنفاق.
بدأت الواقعة حال قيام أفراد الأمن السريين بمتابعة الحالة الأمنية، داخل محطة مترو الشهداء، تنامى لسمعهم استغاثة عامل بكشك "منفذ بيع" أورنج، فتوجهت القوة للمكان وتم ضبط كل من "م.ع"، 36 سنة، عاطل، "سوداني الجنسية"، و "ا.م"، عاطل، "سوداني الجنسية"، وذلك حال قيامهما بخطف هاتف محمول من داخل منفذ البيع.
عامل منفذ البيع أفاد بأن المتهمين استغلا انشغاله في عملية البيع، وقاموا بخطف الهاتف المحمول من داخل الكشك بالاشتراك مع متهم ثالث تمكن من الهروب.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين.
حُرر محضر أحوال قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، وجاري إرساله بالمتهمين لقسم شرطة الأزبكية، لقيده وعرضه على النيابة لمباشرة التحقيق.
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