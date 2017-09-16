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عامل يصارع الموت بمستشفى زايد صدمته سيارة أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

عامل يصارع الموت بمستشفى زايد صدمته سيارة أعلى محور 26 يوليو

11:05 ص السبت 16 سبتمبر 2017

عامل يصارع الموت بمستشفى زايد صدمته سيارة أعلى محور 26 يوليو

مستشفى زايد

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بكسر في الجمجمة، اليوم السبت، صدمته سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة على المحور بوقوع حادث سير ووجود مصاب.

كشفت التحريات الأولية أنه أثناء عبور "ناصر السيد"، 36 سنة، عامل، الطريق، صدمته سيارة كانت تسير بسرعة زائدة، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وحالته العامة غير مستقرة.

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