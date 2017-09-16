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"أصفر و أخضر ووردي".. مترو الأنفاق بتذاكر ملونة لأول مرة

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مصراوي Masrawy

"أصفر و أخضر ووردي".. مترو الأنفاق بتذاكر ملونة لأول مرة

11:05 ص السبت 16 سبتمبر 2017

متروالأنفاق

كتب- عبدالله قدري:

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الانفاق قرر مع بداية العام الدراسي الجديد تطبيق التذاكر الملونة، وذلك للتيسير على الركاب أصحاب التخفيضات لتمييز كل تخفيض بلون معين، وأيضا للتيسير على مفتشى المترو لاكتشاف المخالفات ومنع استغلال بعض الركاب للتخفيضات.

وأوضح عبد الهادي أن التذكرة العادية البالغ سعرها 2 جنيه ستكون باللون الأصفر، والتذاكر فئة 150 قرشا ستكون باللون الأخضر ويستعملها كل من الجيش والشرطة والصحفيين بموجب كارنيه نقابة الصحفيين والأطفال من 4 - 10 سنوات والمحاربين القدماء بموجب كارنيه جمعية المحاربين القدماء.

وأضاف أن التذكرة فئة 150 قرشا والمخصصة لكبار السن ستكون باللون الوردي بينما التذكرة فئة 50 قرشا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كارنيه وزارة التضامن الاجتماعي ستكون باللون اللبني.

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