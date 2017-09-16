بالأسماء.. إحالة أوراق 7 متهمين في قضية "داعش ليبيا" للمفتي.. والحكم 25 نوفمبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق 7 متهمين من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية بمحافظة مرسى مطروح، والتي تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد خالد محمد حافظ وشهرته "حمادة الباشا" مكنى "أبو يوسف" (تاجر عطور - محبوس) ومحمد السيد السيد حجازي (تاجر – محبوس) ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع وشهرته "محمود السمالوسي" مكنى "أبو مسلم" (موزع مواد غذائية – محبوس) وفتح الله فرج عوض حامد وشهرته "فتحي السرحاني" (مقاول – هارب) وعبد الله دخيل حمد عبد المولى حركي "قصورة" (هارب) ومحمد مصطفى محمد دسوقي (طالب - هارب) ومحمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس).

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح الـ21 مصريًا في ليبيا.